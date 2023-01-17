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Оператор билайн: молодёжь 30–35 лет обогнала студентов до 25 лет по количеству использованного трафика в Кижах

Новости. Общество
17:46, 25 Октября 2022
фото: © Игорь Георгиевский / Музей «Кижи»

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Оператор проанализировал, какие абоненты использовали самое большое количество мобильного интернета и минут голосовой связи за 3 месяца туристического сезона на острове Кижи.

По данным оператора, на второй строке, после абонентов билайна 30–35 лет, по количеству использованных гигабайт, оказались туристы возрастом 25–30 лет. Мобильный интернет они могли тратить, например, на видеозвонки своим близким на фоне Преображенской церкви, построенной в XVII веке без единого гвоздя. Третью строку заняли туристы в возрасте от 35 до 40.  Меньше, чем клиенты студенческого возраста, мобильным интернетом пользовались только абоненты билайна более старших поколений — от 50 до 60 лет.

Среди абонентов билайна, топ любителей говорить по телефону, пользуясь обычной голосовой связью, выглядит немного иначе. Больше всех минут во время прогулок вдоль кижских деревень или по набережной Онежкого озера потратили абоненты от 35 лет до 40, на втором месте клиенты чуть старше — 40–45 лет. Третью строчку заняли туристы возрастом 45–50 лет. Меньше всех по телефону звонили абоненты от 18 до 25 лет.

По данным билайна, всего за май–июль 2022 года в Кижах «улетело» более 9 тысяч гигабайт. Этого хватит на просмотр около 30 тысяч серий сериала или на загрузку в социальную сеть почти 7 миллионов фото. Кроме того, за 3 месяца туристического сезона абоненты проговорили 113 тысяч минут, что равно примерно двум с половиной месяцам непрерывного общения.

Директор петрозаводского отделения билайна Алексей Сахаров: «Остров Кижи ежегодно привлекает большое количество туристов. Туда ездят не только гости из других регионов, но и сами жители Карелии, ведь пейзажи Онежского озера и деревянные церкви впечатляют. Это то, что хочется фотографировать и выкладывать в социальные сети. Чтобы у наших абонентов была такая возможность, или возможность звонить по видео, вести прямые эфиры, заходить в интернет и узнавать подробности о деревянных строениях, за последний год мы провели технические работы на сети в зоне покрытия заповедника и ускорили мобильный интернет».

«Скорость мобильного интернета выросла по сравнению с 2021 годом, я это проверила лично. По моим наблюдениям, на расстоянии 2.5 километров от базовой станции скорость 4G позволяет смотреть фильмы в HD качестве*. Хочу сказать большое спасибо петрозаводскому отделению билайна, которое обслуживает Музей-заповедник „Кижи“, за оперативную помощь в решении вопросов по улучшению качества связи», – отметила директор музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова.

 

* Практически доступная Абоненту скорость передачи данных на физическом уровне зависит от числа одновременно работающих пользователей, категории Абонентского оборудования, возможности поддержки Абонентским оборудованием режима LTE, используемого тарифа, условий радиоприема, а также регуляторных ограничений на максимально излучаемую мощность сигнала.

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