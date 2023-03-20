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ООО «СФК» объявляет старт продаж 2-й очереди жилого комплекса «Новая жизнь»

Новости. Общество
11:00, 21 Марта 2023

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Вы можете выбрать вариант квартиры от 1 до 3 комнат, а также рассмотреть планировку с террасой на 1 этаже.

Успейте забронировать свою квартиру по привлекательным ценам на старте продаж!

О проекте

Жилой комплекс «Новая жизнь» — это 4-этажный дом с закрытой территорией, который возводится крупнейшим карельским застройщиком по адресу: ул. Фурманова 20.

 

Главные преимущества новостройки

✔ Удобная локация (5 минут до пл. Гагарина)
✔ Малая этажность
✔ Закрытая территория
✔ Современные детская и спортивные площадки
✔ Большая парковка за шлагбаумом
✔ Ландшафтный дизайн
✔ Низкие коммунальные платежи

Благодаря удачной локации новостройки вы получите быстрый доступ ко всей инфраструктуре на пр. Ленина: рестораны, магазины, места отдыха, спортивные клубы и т. п. При этом сам дом будет находится в удалении от шума центральных дорог. В шаговой доступности — два детских сада и 3 общеобразовательные школы, детские клубы, магазины и аптеки.

Особенность проекта — квартиры с террасами на 1 этаже. Открытое пространство позволит вам почувствовать себя за пределами большого города. Площадь террас — от  14 до 21 м2. В такой планировке представлены 2-х и 3-комнатные квартиры.

Закрытая территория позволит вам почувствовать себя уединённо, продолжит ощущение домашнего уюта  за пределами квартиры.  Для детей предусмотрены современные игровые комплексы, для взрослых — уличные тренажёры.  

Хотите посмотреть: каким будет ЖК «Новая жизнь»? Приглашаем вас на 3D-экскурсию.

Тех, кто хочет узнать подробную информацию об объекте, приглашают 8 апреля на День открытых дверей в офис ООО «СФК» на Мурманской, 26А. Подробную информацию и запись на мероприятие можно узнать по тел. 44-55-55.

Цены и планировки по новому дому доступны на сайте.

Телефон офиса продаж ООО «СФК»  8 (8142) 44-55-55

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ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП № 1». ОГРН1201000003808 / ИНН1001348160. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 

 Реклама / ООО «СФК» / ИНН1001097734

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