Квартиры в Петрозаводске отдают по рублю

«Строительно-Финансовая Компания» запускает акцию «Квартира за 1 рубль».

Лучше любых слов — подарки! А лучший подарок — выгодные условия на приобретение квартиры! Поэтому «Строительно-Финансовая Компания» запускает акцию «Квартира за 1 рубль».

Какие квартиры? Идеальные. В жилом комплексе «Новая жизнь». Судите сами:

• Удобная локация

• 4-этажный дом

• Закрытый двор

• Большая парковка

• Детская и спортивная площадки

Подробные условия? Все просто и понятно, без переплат и скрытых комиссий:

1. Первоначальный взнос 30%

2. Платежи по 1 рублю в месяц

3. Окончательный расчёт — в августе 2023 года

Новогодние чудеса случаются с теми, кто в них верит и приобретает квартиру от «СФК». Убедитесь сами — звоните: 44-55-55

Рассрочка предоставляется от ООО Специализированный застройщик Строительное предприятие №1.

ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП № 1». ОГРН 1201000003808 / ИНН 1001348160. Адрес офиса продаж: г. Петрозаводск, ул. Мурманская 26 А. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама / ООО «СФК» / ИНН100101001