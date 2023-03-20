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Квартиры в Петрозаводске отдают по рублю

Новости. Общество
10:00, 14 Декабря 2022

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«Строительно-Финансовая Компания» запускает акцию «Квартира за 1 рубль».

Лучше любых слов — подарки! А лучший подарок — выгодные условия на приобретение квартиры! Поэтому «Строительно-Финансовая Компания» запускает акцию «Квартира за 1 рубль».

Какие квартиры? Идеальные. В жилом комплексе «Новая жизнь». Судите сами:

• Удобная локация
• 4-этажный дом
• Закрытый двор
• Большая парковка
• Детская и спортивная площадки

Подробные условия? Все просто и понятно, без переплат и скрытых комиссий:

1. Первоначальный взнос 30%
2. Платежи по 1 рублю в месяц
3. Окончательный расчёт — в августе 2023 года

Новогодние чудеса случаются с теми, кто в них верит и приобретает квартиру от «СФК». Убедитесь сами — звоните: 44-55-55

Рассрочка предоставляется от ООО Специализированный застройщик Строительное предприятие №1. 

ЖК «Новая жизнь»: многоквартирный жилой дом в г. Петрозаводск, ул. Фурманова. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик СП № 1». ОГРН 1201000003808 / ИНН 1001348160. Адрес офиса продаж: г. Петрозаводск, ул. Мурманская 26 А. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Реклама / ООО «СФК» / ИНН100101001

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