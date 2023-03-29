Благодаря господдержке компания купила специальное оборудование.

Турфирма «Острова» открылась в 1997 году. Тогда компания активно работала с группами из Финляндии. Позже стала подбирать индивидуальные путёвки для туристов по России и зарубежью. Коронавирус внёс корректировки в бизнес.

Турфирма стала больше ориентироваться на местный туризм, чаще проводить путешествия для пенсионеров и школьников. Многие туры компания организует сама, выбирая необычные направления, например, Дагестан, Калининград, Алтай, Самару, Саратов, Вологду, Тулу и др. Популярной услугой многие годы остаётся организация детского спортивного отдыха в летних лагерях на Чёрном море, а также проведение туров в Карелии для групп из других регионов страны.

Господдержка помогла турфирме после трудного периода коронавирусных ограничений. В 2021 году компания получила грант по линии Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия. Благодаря этому компания смогла купить новую мебель и оборудование для офиса, а также приобрести снегоступы, которые теперь активно используются в зимних программах, например, в Урозере, Ялгоре и Заозерье.

— Два года назад во время тура в Костомукше мы впервые попробовали передвигаться на снегоступах. Тогда я поняла, что это очень перспективное направление для зимних программ. Загородом ходить пешком в это время года бывает трудно, а на лыжах кататься умеют не все. «В такой ситуации снегоступы спасают: передвигаться на них удобно», —говорит директор компании Светлана Туюнен.

За поддержкой компания «Острова» также обращалась в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия. Здесь ей помогли сделать рекламную полиграфию и софинасировали продвижение в социальных сетях.

Хотите больше узнать о возможностях развития дела? Обращайтесь за консультацией в Центр «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (8142) 44-54-00 или лично по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 (2 этаж).

https://vk.com/kareliaostrova