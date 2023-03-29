Реклама

Показываем, как идет строительство нового района Петрозаводска на первой береговой линии Онежского озера (ВИДЕО)
29.03.2023 16:30
В Петрозаводске будут судить мужчину за убийство женщины, тело которой нашли на улице почти 25 лет назад (ВИДЕО)
29.03.2023 14:46
ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев опасного заезда по встречной полосе на Лесном проспекте
Сегодня 06:50

Компания «КСМ» показала дом, построенный по программе расселения (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:45, 23 Декабря 2022
фото: «КСМ»

Новости партнеров

На улице Белинского в Петрозаводске построен  40-квартирный жилой дом, где получат квартиры переселенцы.

Строительство объекта началось в мае текущего года, к настоящему моменту работы завершены, дом введён в эксплуатацию. В ближайшие дни ключи от квартир будут переданы жильцам и, вероятно, многие из них встретят новый год в своих новых квартирах.

В этом году в рамках программы расселения из аварийного жилья компания «КСМ» также ввела в эксплуатацию 70-квартирный жилой дом в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Строительство 132-квартирного дома в Беломорске, 145-квартирного и 155-квартирного домов в Суоярви продолжается. Все 3 дома будут введены в эксплуатацию в следующем году.

Новости о ходе строительства объектов компании «КСМ» читайте здесь.

Реклама / АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КСМ» / ИНН1001000982

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.03.2023, 22:00
Специалист предсказал курс доллара и евро на апрель
27.03.2023, 14:42
Таможенники Карелии обнаружили на границе людей с повышенным уровнем радиации
29.03.2023, 18:00
Врач наркодиспансера Карелии рассказал о «попкорновой болезни» у курильщиков вейпов
23.03.2023, 10:08
Деревня в Карелии вошла в топ-5 популярнейших направлений в России для отдыха на базах
24.03.2023, 13:39
Остановку большегрузов запретят на улице в Петрозаводске, где семья погибла под припаркованным грузовиком
27.03.2023, 10:31
Специалисты установили два города в Карелии с самым высоким уровнем радиации

Чтиво

28.03.2023 14:08
Без политики
«Безумное чаепитие» с Тортиллой
В Национальном театре Карелии вручили республиканскую театральную премию «Онежская маска».
Стать учителем года и уйти в онлайн
14.03.2023 14:42
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
архив чтиво

Медиа

Церемония вручения «Онежской маски»
28.03.2023 14:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.