Компания «КСМ» показала дом, построенный по программе расселения (ВИДЕО)

На улице Белинского в Петрозаводске построен 40-квартирный жилой дом, где получат квартиры переселенцы.

Строительство объекта началось в мае текущего года, к настоящему моменту работы завершены, дом введён в эксплуатацию. В ближайшие дни ключи от квартир будут переданы жильцам и, вероятно, многие из них встретят новый год в своих новых квартирах.

В этом году в рамках программы расселения из аварийного жилья компания «КСМ» также ввела в эксплуатацию 70-квартирный жилой дом в поселке Пиндуши Медвежьегорского района. Строительство 132-квартирного дома в Беломорске, 145-квартирного и 155-квартирного домов в Суоярви продолжается. Все 3 дома будут введены в эксплуатацию в следующем году.

Новости о ходе строительства объектов компании «КСМ» читайте здесь.

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